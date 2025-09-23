IIIT Kota Recruitment 2025: गेस्ट फैकल्टी के पदों पर निकली भर्ती, 4 अक्टूबर को होगा वॉक-इन-इंटरव्यू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा (IIIT) की ओर से गेस्ट फैकल्टी के पदों पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार आईआईआईटी कोटा में बतौर गेस्ट फैकल्टी के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने लिए उम्मीदवारों को 04 अक्टूबर, 2025 तक अपने रिज्यूमे को निर्धारित ईमेल पर भेजना होगा। साथ ही गेस्ट फैकल्टी के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 04 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी के कुल 10 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं।