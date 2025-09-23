Language
    IIIT Kota Recruitment 2025: गेस्ट फैकल्टी के पदों पर निकली भर्ती, 4 अक्टूबर को होगा वॉक-इन-इंटरव्यू

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:03 PM (IST)

    आईआईआईटी कोटा में गेस्ट फैकल्टी के पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

    IIIT Kota Recruitment 2025: यहां देखें पूरी डिटेल्स।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा (IIIT) की ओर से गेस्ट फैकल्टी के पदों पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार आईआईआईटी कोटा में बतौर गेस्ट फैकल्टी के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने लिए उम्मीदवारों को 04 अक्टूबर, 2025 तक अपने रिज्यूमे को निर्धारित ईमेल पर भेजना होगा। साथ ही गेस्ट फैकल्टी के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 04 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी के कुल 10 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं।

    पद संबंधित विविवरण

    गेस्ट फैकल्टी के कुल 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में 7 पद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग में दो पद और एचएमएएस मैनेजमनेंट विभाग में एक पद रिक्त है।

    शैक्षणिक योग्यता

    • कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी की पीएचडी की डिग्री व इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।
    • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग विभाग में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग/साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग/डाटा इंजीनियनिंग/डाटा साइंस/सॉफ्ट कंप्यूटिंग व इसके सकमक्ष उम्मीदवारों के पास डिग्री होनी चाहिए।
    • एचएमएएस मैनेजमनेंट के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए की डिग्री होनी चाहिए।

    कितना मिलेगा वेतन

    इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को 85,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही उम्मीदवारों को इंटरव्यू वाले दिन अपने साथ रिज्यूमे, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए।

