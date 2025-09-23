बिहार ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए कल है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, 10वीं पास युवा तुरंत कर लें अप्लाई
बिहार ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट कल यानी 24 सितंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वे सरकारी नौकरी पाने के लिए तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर लें। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन पत्र 26 सितंबर तक पूर्ण करने का मौका रहेगा।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। 10वीं पास ऐसे युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बिहार में ऑफिस अटेंडेंट/ परिचारी (विशिष्ट) के 3727 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट कल यानी 24 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म 26 सितंबर तक पूर्ण से भर सकते हैं।
फॉर्म भरने से पहले योग्यता करें चेक
बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10th/ मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु वर्गानुसार अनारक्षित (पुरुष) वर्ग के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष और सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए वर्ग के अनुसार अधिकतम आयु से अतिरिक्त 10 वर्ष निर्धारित है।
स्वयं भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स प्रदान की जा रही हैं-
- बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले onlinebssc.com/officeattendantspecial/ पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर मांगी गई डिटेल दर्ज कर पंजीकरण करें।
- इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- अंत में कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में आवेदन के साथ अनरिजर्व, ओबीसी, बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 540 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, दिव्यांग एवं सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 135 रुपये तय किया गया है।
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक एवं गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र में सवाल सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी विषयों से पूछे जायेंगे।
एग्जाम में पास होने के लिए कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति/ जनजाति, महिला वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के लिए 32% निर्धारित है।
