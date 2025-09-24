Railway Recruitment 2025: साउदर्न रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, 10th, 12th, ITI पास कर सकते हैं अप्लाई
साउदर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 25 सितंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी 10वीं 12वीं या आईटीआई उत्तीर्ण हैं वे जॉब पाने के लिए तुरंत ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कल के बाद विंडो क्लोज हो जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3518 रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) में अप्रेंटिस के 1003 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 25 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी 10th, 12th, ITI पास कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं वे तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से साउदर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट sr.indianrailways.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी सीधे आवेदन प्रक्रिया पूर्ण सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।
कौन ले सकता है भर्ती में भाग
अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का ट्रेड/ पद के अनुसार 10th/ 12th/ ITI उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से कम और अधिकतम आयु पदानुसार 22/ 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में आवेदन पत्र भरने के साथ अन्य सभी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को 100 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेने के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन का तरीका
- आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट sr.indianrailways.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर एक्ट अप्रेंटिस 2025-26 पर क्लिक करें।
- नए पेज पर पहले रजिस्टर लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल दर्ज करें।
- पंजीकरण होने के बाद Login पर क्लिक करके अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- एप्लीकेशन फीस (यदि लागू हो) जमा करें।
- अंत में फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
3518 रिक्त पदों पर होंगी नियुक्तियां
इस भर्ती के माध्यम से साउदर्न रेलवे में कुल 3518 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस भर्ती में फ्रेशर (10th पास) पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 6000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जायेगा। इसके अलावा 12th पास एवं ITI उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को चयनित होने पर 7000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्रदान किया जायेगा।
