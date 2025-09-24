RRB NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, 8875 पदों पर आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट
आरआरबी की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट एवं अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस नई भर्ती के माध्यम से कुल 8875 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही रेलवे विभाग की ओर से जारी कर आवेदन स्टार्ट कर दी जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट एवं अंडर ग्रेजुएट) पदों पर नई भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के माध्यम से एनटीपीसी ग्रेजुएट के 5817 पदों एवं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के 3058 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
पदानुसार भर्ती विवरण
आरआरबी की ओर से यूजी एवं ग्रेजुएट पदों के तहत कुल 8875 पदों पर भर्ती होगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-
NTPC (Graduate)
|पद के नाम
|पदों की संख्या
|स्टेशन मास्टर
|615
|गुड्स ट्रेन मैनेजर
|3423
|ट्रैफिक असिस्टेंट (मेट्रो रेलवे)
|59
|चीफ कॉमर्शियल/ टिकट सुपरवाइजर (CCTS)
|161
|जूनियर अकाउंट्स/ टाइपिस्ट (JAA)
|921
|सीनियर क्लर्क/ टाइपिस्ट
|638
|कुल पद
|5817
NTPC (Under-Graduate)
- ट्रेन क्लर्क: 77 पद
- कॉमर्शियल/ टिकट क्लर्क (CCTC): 2424 पद
- अकाउंट्स क्लर्क/ टाइपिस्ट: 394 पद
- जूनियर क्लर्क/ टाइपिस्ट: 163 पद
- कुल पद: 3058
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए पात्रता
ग्रेजुएट लेवल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होने के साथ उम्मीदवारों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी/ टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु पदानुसार 33/ 36 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।
इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट लेवल पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों को हिंदी/ अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए।
शैक्षिक योग्यता के साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में नियमनुसार छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी।
आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट
इस भर्ती के लिए अभी केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जल्द ही आरआरबी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जा सकेंगे, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रूपए और एससी/ एसटी/ पीएच/ महिला उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
