Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 1799 पदों के लिए आवेदन 26 सितंबर से

बीपीएसएससी बिहार पुलिस एसआई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से स्टार्ट होकर 26 अक्टूबर तक पूर्ण की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन उत्तीर्ण हैं वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से सब-इंस्पेक्टर के कुल 1799 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) की ओर से पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती (Bihar Police SI Bharti 2025) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक कुल 1799 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी पुलिस विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर तय तिथियों में फॉर्म भर सकेंगे।

भर्ती के लिए पात्रता कर लें चेक इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना चाहिए अर्थात किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं।

उम्मीदवार ने 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष निर्धारित है।

पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए ऊपरी उम्र 40 साल एवं एससी, एसटी और थर्ड जेंडर के लिए 42 साल निर्धारित की गई है। शारीरिक मापदंड एसआई पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की न्यूनतम लंबाई 165 सेमी और सीना बिना फुलाए 81 एवं फुलाकर 86 सेमी होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी वर्ग की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी और सीना बिना फुलाए 79 एवं फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 155 सेमी एवं न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है।