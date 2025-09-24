BPSSC Result 2025: बिहार पुलिस एसआई, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एवं एन्फोर्समेंट एसआई रिजल्ट जारी, यहां दिए लिंक से करें चेक

बीपीएसएससी की ओर से तीन भर्ती परीक्षाओं- एसआई एक्साइज एवं एन्फोर्समेंट एवं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी रिजल्ट की जांच ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लिस्ट में सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दर्ज हैं।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSSC) की ओर से एक्साइज सब-इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा, एन्फोर्समेंट सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के साथ ही फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। सभी पदों के लिए नतीजों की घोषणा बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर की गई है। उम्मीदवार तुरंत ही साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से भी नतीजे चेक कर सकते हैं।

रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी बीपीएसएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ अंक भी जारी कर दिए गये हैं। जिन उम्मीदवारों ने तय कटऑफ प्राप्त किया है केवल वे ही भर्ती के अगले चरण के लिए सफल माने जायेंगे।