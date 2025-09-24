Language
    BPSSC Result 2025: बिहार पुलिस एसआई, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एवं एन्फोर्समेंट एसआई रिजल्ट जारी, यहां दिए लिंक से करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:46 AM (IST)

    बीपीएसएससी की ओर से तीन भर्ती परीक्षाओं- एसआई एक्साइज एवं एन्फोर्समेंट एवं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी रिजल्ट की जांच ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लिस्ट में सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दर्ज हैं।

    BPSSC Result 2025 यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSSC) की ओर से एक्साइज सब-इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा, एन्फोर्समेंट सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के साथ ही फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। सभी पदों के लिए नतीजों की घोषणा बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर की गई है। उम्मीदवार तुरंत ही साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से भी नतीजे चेक कर सकते हैं।

    रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी

    बीपीएसएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ अंक भी जारी कर दिए गये हैं। जिन उम्मीदवारों ने तय कटऑफ प्राप्त किया है केवल वे ही भर्ती के अगले चरण के लिए सफल माने जायेंगे।

    रिजल्ट चेक करने का तरीका

    • बीपीएसएससी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर विजिट करें।
    • अब आपको जिस पद के लिए रिजल्ट चेक करना है उस लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।
    • अब आप इसमें अपना अनुक्रमांक एवं निर्धारित कटऑफ चेक कर सकते हैं।

    BPSSC Vacancy Result 2025 Link

    भर्ती विवरण

    जारी किये गए रिजल्ट के मुताबिक अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पद पर मुख्य परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2025 को करवाया गया था। मुख्य परीक्षा में 560 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अब इस परीक्षा में 128 अभ्यर्थियों को पास किया गया है जो आगे की प्रक्रिया के लिए क्वालिफाइड हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 28 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं।

    फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त को हुआ था। 10 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था जिसमें इंटरव्यू के लिए 144 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

    इसक अलावा एन्फोर्समेंट एग्जाम में 40833 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। एग्जाम का आयोजन 7 सितंबर को हुआ था। इस चरण में 660 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो भर्ती के अगले चरण के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

