Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Railway Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू, दसवीं पास कर सकते हैं अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:56 PM (IST)

    ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों पर आवेदन कल यानी 26 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए और उम्मीदवार कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image
    Railway Recruitment 2025: आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन मौका है, जो रेलवे भर्ती बोर्ड से बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। अप्रेंटिसशिप में आवेदन कल यानी 26 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 25 अक्टूबर रात 11.59 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप की भर्ती के लिए कुल 1149 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों का चयन कक्षा दसवीं और आईटीआई में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा।

    आयु-सीमा

    अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता

    अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं व इसके समकक्ष कक्षा बारहवीं न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 100 रुपये जमा करने होंगे। जबकि एससी एवं एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

    कैसे करें अप्लाई

    • अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ecr.indianrailways.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज ONLINE application लिंक पर क्लिक करें।
    • अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 

    यह भी पढ़ें: CBSE Scholarship 2025: सीबीएसई ने छात्राओं के लिए शुरू की स्कॉलरशिप, 23 अक्टूबर आवेदन करने की लास्ट डेट