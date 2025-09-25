Railway Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू, दसवीं पास कर सकते हैं अप्लाई

ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों पर आवेदन कल यानी 26 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए और उम्मीदवार कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन मौका है, जो रेलवे भर्ती बोर्ड से बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। अप्रेंटिसशिप में आवेदन कल यानी 26 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 25 अक्टूबर रात 11.59 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।

ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप की भर्ती के लिए कुल 1149 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों का चयन कक्षा दसवीं और आईटीआई में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। आयु-सीमा अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।