CBSE Scholarship 2025: सीबीएसई ने छात्राओं के लिए शुरू की स्कॉलरशिप, 23 अक्टूबर आवेदन करने की लास्ट डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एक पहल की शुरूआत की गई है। दरअसल सीबीएसई की ओर से उन छात्राओं के लिए "सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम" की शुरुआत की गई है, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। सीबीएसई की ओर से शुरू की गई इस स्कॉलरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है।

दो कैटेगरी में मिलेगी स्कॉलरशिप

सीबीएसई की ओर से सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम को दो कैटेगरी में शुरू किया गया है, जो इस प्रकार है।

सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप (कक्षा 10वीं)

पहली कैटेगरी के तहत वे छात्राएं इस स्कॉलरशिप स्कीम में आवेदन करने की पात्र हैं, जिन्होंने सीबीएसई से वर्ष 2025 में कक्षा दसवीं उत्तीर्ण की हो और कक्षा ग्यारहवीं में अध्ययनरत है।

सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप (कक्षा 12वीं)

दूसरी कैटेगरी के तहत वे छात्राएं इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं, जिन्हें पिछले साल यानी कक्षा 10वीं में स्कॉलरशिप प्राप्त की थी और अब दोबारा इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहती हैं।

आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता

सीबीएसई की इस स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए जरूरी है कि छात्राओं ने सीबीएसई मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो। साथ ही उम्मीदवार कक्षा 11वीं और 12वीं में सीबीएसई बोर्ड में अध्ययनरत होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कक्षा दसवीं में अध्ययनरत छात्रों की ट्यूशन फीस प्रतिमाह 2,500 से अधिक और कक्षा 11वीं व 12वीं छात्राओं की ट्यूशन फीस प्रतिमाह 3,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।