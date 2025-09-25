Language
    MPTET Result: माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक परीक्षा रिजल्ट जारी, यहां देखें डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:17 PM (IST)

    मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की ओर से माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यह परीक्षा मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 24 अप्रैल से 29 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित कराई गई थी।

    MPTET Result 2025: परीक्षा में इतने उम्मीदवार हुए थे शामिल।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल (MPESB) की ओर से माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवारों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    एमपीईएसबी की ओर से एमपीटीईटी परीक्षा मध्य प्रदेश के 11 शहरों में 24 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2025 के बीच आयोजित कराई गई थी। यह परीक्षा कुल 9882 पदों के लिए आयोजित कराई गई थी। इसके साथ ही इस परीक्षा में कुल 160360 उम्मीदवार शामिल हुए थे। 

    MPTET Result: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    एमपीईएसबी की ओर से MPTET Result 2025 आज यानी 25 सितंबर को जारी कर दिया है। ऐसे में उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    • एमपीटीईटी 2025 परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसािट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर "MPTET Result 2025" लिंक पर क्लिक करें।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा।
    • एमपीटीईटी 2025 परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम आदि की जांच अच्छे से कर लें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न हो। 

