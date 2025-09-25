LIC AAO Admit Card 2025: जल्द ही जारी होगा एडमिट कार्ड, 03 अक्टूबर को होगी परीक्षा

Language
    एलआईसी की ओर से LIC AAO AE 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 03 अक्टूबर को किया जाएगा। यहां देखें पूरी जानकारी।

    LIC AAO Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) की ओर से एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) एवं असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कभी भी जारी किए जा सकते हैं। जो उम्मीदवार LIC AAO AE 2025 भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे जल्द ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एलआईसी की ओर से LIC AAO 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर 26 या 27 सितंबर को जारी किया जा सकता है।

    जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले है, वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आदि को पहले ही संभालकर रख लें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 760 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें  410 पद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए और 350 पद असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आरक्षित किए गए हैं। 

    इस दिन होगी परीक्षा

    एलआईसी की ओर से एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) एवं असिस्टेंट इंजीनियर की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 03 अक्टूबर, 2025 को कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 08 नवंबर, 2025 को किया जाएगा।

    LIC AAO Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

    एडमिट कार्ड 26 और 27 सितंबर को जारी किए जा सकते हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर सभी उम्मीदवारों को "LIC AAO Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करना होगा।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न

    प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अंग्रेजी विषय से 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही परीक्षा की अवधि एक घंटे निर्धारित की गई है।

