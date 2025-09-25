NEET PG Counselling 2025: जल्द ही जारी होगा नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल, यहां देखें टॉप सरकारी कॉलेज

एमसीसी की ओर से NEET PG Counselling 2025 का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार नीट पीजी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं वे जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां टॉप 10 सरकारी कॉलेज की लिस्ट दी गई है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) की ओर से नीट पीजी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। जो उम्मीदवार NEET PG 2025 के पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करने का इंतजार कर रहे हैं, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एमसीसी की ओर से नीट पीजी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवारों को चार बार मौका दिया जाएगा। यानी एमसीसी नीट पीजी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए कुल चार काउंसलिंग राउंड आयोजित करेगा। एमसीसी के मुताबिक पहले तीन काउंसलिंग राउंड में नए रजिस्ट्रेशन करने होंगे, जबकि चौथा राउंड स्ट्रे राउंड होगा।

इन दस्तेवजों की होगी जरूरत नीट पीजी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों के पास नीट पीजी प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, रैंक लेटर, एमबीबीएस/बीडीएस डिग्री/सर्टिफिकेट जैसे निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दाखिला के लिए निर्धारित दस्तावेजों को पहले ही संभालकर रख लें, ताकि अंतिम समय में आपको कोई परेशानी न हो।