PGIMER Recruitment 2026: ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 01 जनवरी से शुरू कर दी गई है। साथ ही ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है।
एप्लीकेशन फीस
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1500 रुपये और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 800 रुपये है। इसके अलावा, दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पदानुसार 30 व 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।
पात्रता मानदंड
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास स्नातक व डिप्लोमा होना चाहिए।
परीक्षा पैटर्न
ग्रुप-ए की परीक्षा में उम्मीदवारों से 85 अंकों के 85 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही जो उम्मीदवार ग्रुप-ए की लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। उनके लिए 15 अकों का इंटरव्यू आयोजित कराया जाएगा। इसके अलावा, ग्रुप-बी और सी की परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।
पास होने के लिए इतने अंक जरूरी
परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक और एससी एवं एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
