PGIMER Recruitment 2026: ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 01 जनवरी से शुरू कर दी गई है। साथ ही ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है।

एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1500 रुपये और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 800 रुपये है। इसके अलावा, दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है।