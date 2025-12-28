NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए आवेदन स्टार्ट, शैक्षिक योग्यता उम्र सहित पूरी डिटेल करें चेक
नाबार्ड यंग प्रोफेशनल भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं जो 12 जनवरी तक जारी रहेंगे। पात्र अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवे ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एन्ड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की ओर से यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों के अंदर नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
योग्यता एवं मापदंड
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास संबंधित क्षेत्र/ स्ट्रीम में ग्रेजुएशन/ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री व निर्धारित कार्यानुभव होना चाहिए। इसके साथ ही 1 नवंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
कैसे होगा चयन
इस भर्ती में चयन दो चरणों के माध्यम से किया जायेगा। पहले चरण में कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदन की स्क्रीनिंग की जाएगी और अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जायेगा। इंटरव्यू के बाद चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
- इस भर्ती में आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल ibpsreg.ibps.in/nabardoct25/ पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको click here for New Registration पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण लेना है।
- इसके बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करना है।
- फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करने हैं।
- निर्धारित एप्लीकेशन फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट करना है।
- इसके बाद फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लेना है।
- प्रिंटआउट लेने की लास्ट डेट 27 जनवरी निर्धारित है।
- NABARD Young Professional Programme Application Form 2025
- नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
एप्लीकेशन फीस
फॉर्म भरने के साथ अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 150 रुपये (GST शुल्क को छोड़कर) का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है। ध्यान रखें कि आवेदन फीस नॉन रिफंडेबल है, एक बार शुल्क जमा होने के बाद वापस नहीं किया जायेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।