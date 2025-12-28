NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए आवेदन स्टार्ट, शैक्षिक योग्यता उम्र सहित पूरी डिटेल करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एन्ड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की ओर से यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों के अंदर नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास संबंधित क्षेत्र/ स्ट्रीम में ग्रेजुएशन/ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री व निर्धारित कार्यानुभव होना चाहिए। इसके साथ ही 1 नवंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।