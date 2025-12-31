MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी
एमपीपीएससी की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 949 पदों पर आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.mponIine.gov.in ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 26 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.mponIine.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
आयु-सीमा
उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कला, मानविकी, विधि या सामाजिक विज्ञान विषय के साथ न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों ने नेट या सीएसआईआर उत्तीर्ण किया हो।
कितनी मिलेगी सैलरी
असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 57,700 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान भी किया गया है। लिखित परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
ऐसे कर सकेंगे अप्लाई
एमपीपीएससी की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.mponIine.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर, ईमल आईडी आदि को दर्ज करना होगा।
- व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करने के बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
