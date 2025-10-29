MP Police Vacancy 2025: कल है एमपी पुलिस एएसआई एवं सूबेदार पदों पर आवेदन की लास्ट डेट, इस पेज से डायरेक्ट करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) एवं सूबेदार पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 30 अक्टूबर निर्धारित है। जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे तुरंत ही MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित है।