MP Police Vacancy 2025: कल है एमपी पुलिस एएसआई एवं सूबेदार पदों पर आवेदन की लास्ट डेट, इस पेज से डायरेक्ट करें अप्लाई
एमपी पुलिस एएसआई सूबेदार भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में अभी तक किसी कारणवश फॉर्म न भर पाने वाले अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल साइट या इस पेज से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) एवं सूबेदार पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 30 अक्टूबर निर्धारित है। जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे तुरंत ही MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित है।
एएसआई एवं सूबेदार पदों पर कौन कर सकता है अप्लाई
- इस भर्ती (MP Police Bharti 2025) में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- उम्मीदवारों के पास पदानुसार CPCT/ DOEACC द्वारा आयोजित डिप्लोमा परीक्षा/ आईटीआई से कंप्यूटर प्रमाण पत्र/ इंजीनियरिंग/ एमसीए/ बीसीए/ कंप्यूटर साइंस/ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आदि हो।
- उम्मीदवारों की अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 33/ 38 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आरक्षित कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 17 अक्टूबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।
कैसे करें अप्लाई
- एमपी पुलिस भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट करें।
- हिंदी या अंग्रेजी का चयन करना है।
- होम पेज पर Online Form - Subedar (Stenographer) & Asst. Sub-Inspector Recruitment Test For Police H.Q., Home (Police) -2025 पर क्लिक करें।
- नए पेज पर पहले मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- अंत में निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
- पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है तभी आपका फॉर्म स्वीकार्य होगा। जनरल कैटेगरी एवं अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 560 रुपये वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 310 रुपये जमा करना होगा। फीस के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से देय होगा।
3 नवंबर तक फॉर्म में करेक्शन का मौका
ऐसे अभ्यर्थी जिनसे फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई है वे उसमें 3 नवंबर तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। करेक्शन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें- RRB NTPC Recruitment 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, एप्लीकेशन प्रॉसेस, फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।