MP Police Bharti 2025: एमपी पुलिस एसआई, सूबेदार पदों पर आवेदन स्टार्ट, ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के पास पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) एवं सूबेदार के रिक्त पदों आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 तक जारी रहेंगे। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकेगा, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

योग्यता एवं मापदंड एमपी एसआई एवं सूबेदार भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन (स्नातक) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी की अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 33/ 38 साल से ज्यादा न हो। ऊपरी उम्र में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को छूट मिलेगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 10 नवंबर 2025 के अनुसार होगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस एमपी पुलिस एसआई सूबेदार भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट करना है।

हिंदी या अंग्रेजी का चयन करना है।

होम पेज पर Online Form - Subedar & Sub-Inspector Recruitment Test For Police H.Q., Home (Police) -2025 Start From पर क्लिक करना होगा।

अब नए पेज पर पहले मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।

अंत में निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें। MP Police SI Bharti 2025 Application Form

नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन फीस आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल कैटेगरी एवं अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 500 रुपये जमा करना होगा। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए फीस 2500 रुपये जमा करना होगा। फीस के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से देय होगा।