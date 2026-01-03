JSSC Jail Warder Bharti 2025: जेल वार्डर के 1733 पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, 10वीं पास युवाओं के लिए मौका
जेएसएससी की ओर से जेल वार्डर के कुल 1733 पदों पर रजिस्ट्रेशन 09 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार 08 फरवरी, तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: झारखंड में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जेल वार्डर के कुल 1733 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें, जेल वार्डर के पदों पर आवेदन 09 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। हालांकि इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 07 नवंबर, 2025 से शुरू होनी थी। लेकिन कुछ कारणवश आवेदन प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था।
बता दें इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया अब दोबारा शुरू होने वाली है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जेल वार्डर के पदों पर 08 फरवरी, 2026 तक अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 11 से 13 फरवरी के बीच फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा।
परीक्षा शुल्क
जेल वार्डर के पदों पर आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये निर्धारित की गई है।
इतनी मिलेगी सैलरी
इस पद पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
पात्रता मानदंड
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो।
- उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदावरों की अधिकतम आयु 27 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है।
ऐसे कर सकेंगे जेल वार्डर के लिए अप्लाई
उम्मीदवारों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिसे फॉलो करके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदावरों को सबसे पहले www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर Online Application for JKCE-2025 पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नबंर और ईमेल आईडी को दर्ज करना होगा।
- अब दस्तावजों को अपलोड करने के बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
यह भी पढ़ें: IIT Delhi Apprentice Recruitment 2026: आईआईटी दिल्ली में अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इतना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।