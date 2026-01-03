JSSC Jail Warder Bharti 2025: जेल वार्डर के 1733 पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, 10वीं पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: झारखंड में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जेल वार्डर के कुल 1733 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें, जेल वार्डर के पदों पर आवेदन 09 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। हालांकि इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 07 नवंबर, 2025 से शुरू होनी थी। लेकिन कुछ कारणवश आवेदन प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था।

बता दें इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया अब दोबारा शुरू होने वाली है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जेल वार्डर के पदों पर 08 फरवरी, 2026 तक अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 11 से 13 फरवरी के बीच फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा।

परीक्षा शुल्क जेल वार्डर के पदों पर आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये निर्धारित की गई है।