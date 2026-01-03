IIT Delhi Apprentice Recruitment 2026: आईआईटी दिल्ली में अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इतना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार आईआईटी, दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इस अप्रेंटिसशिप के जरिये कुल 29 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।
कितना मिलेगा स्टाइपेंड
इस पद पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट या केटरिंग में डिप्लोमा या स्नातक किया हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 19 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी।
IIT Delhi Apprentice Recruitment 2026: ऐसे करें अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन
उम्मीदवारों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिसे फॉलो करके उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://nats.education.gov.in/student_type.php पर जाकर विजिट करें।
- अब रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
