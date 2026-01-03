IIT Delhi Apprentice Recruitment 2026: आईआईटी दिल्ली में अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इतना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार आईआईटी, दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इस अप्रेंटिसशिप के जरिये कुल 29 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड इस पद पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट या केटरिंग में डिप्लोमा या स्नातक किया हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।