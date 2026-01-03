OICL Admit Card 2026: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगा एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टियर-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

OICL Admit Card 2026 : ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड ओआईसीएल की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ओआईसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद 'OICL Administrative Officer Pre Admit Card 2026' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

अब लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन होगी परीक्षा ओआईसीएल की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 10 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। टियर-1 की परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, अंग्रेजी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल एक घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों के लिए टियर-2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।