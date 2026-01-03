SSC Exam Date 2026: मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार एग्जाम डेट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने SSC MTS Havaldar 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर एमटीएस और हवलदार परीक्षा के लिए एग्जाम डेट देख सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 7948 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें एमटीएस के लिए कुल 6810 पद और हवलदार के लिए कुल 1138 पद आरक्षित किए गए हैं।

इस दिन होगी परीक्षा एसएससी की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ की परीक्षा 04 फरवरी और हवलदार की परीक्षा 23 फरवरी, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही एमटीएस परीक्षा के लिए सेल्फ स्लॉट प्रक्रिया 15 जनवरी से, 2026 शुरू हो जाएगी।

परीक्षा पैटर्न उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा दो सेशन में आयोजित कराई जाएगी। सेशन-1 की परीक्षा में उम्मीदवारों से न्यूमेरिकल, गणित और रीजनिंग विषय से 120 अंकों के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेशन-2 की परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी विषयों से सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी विषय से 150 अंकों के 50 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों ने हवलदार के पदों पर आवेदन किया है। उनके लिए पीईटी और पीएसटी परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा।