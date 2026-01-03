SSC Answer Key 2025: स्टेनोग्राफर सी और डी फाइनल आसंर-की जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से स्टेनोग्राफर सी और डी परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार स्टेनोग्राफर सी और डी की परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

SSC Answer Key 2025 : ऐसे डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की एसएससी ने स्टेनोग्राफर सी और डी परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से फाइनल आंसर-की देख व डाउलोड कर सकते हैं।

फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की सेक्शन पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद फाइनल आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इतने पदों पर होगी भर्ती एसएससी की ओर से स्टेनोग्राफर के कुल 1590 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें स्टेनोग्राफर सी के लिए कुल 230 पद और स्टेनोग्राफर-डी के लिए कुल 1360 पद आरक्षित किए गए हैं।