    SSC Answer Key 2025: स्टेनोग्राफर सी और डी फाइनल आसंर-की जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:34 AM (IST)

    एसएससी की ओर से स्टेनोग्राफर सी और डी परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। स्किल ...और पढ़ें

    SSC Answer Key 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से स्टेनोग्राफर सी और डी परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार स्टेनोग्राफर सी और डी की परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    SSC Answer Key 2025ऐसे डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की

    एसएससी ने स्टेनोग्राफर सी और डी परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से फाइनल आंसर-की देख व डाउलोड कर सकते हैं।

    • फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की सेक्शन पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद फाइनल आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    एसएससी की ओर से स्टेनोग्राफर के कुल 1590 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें स्टेनोग्राफर सी के लिए कुल 230 पद और स्टेनोग्राफर-डी के लिए कुल 1360 पद आरक्षित किए गए हैं।

    रिजल्ट के बाद

    एसएससी की ओर से इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए स्किल टेस्ट का आयोजन 28 और 29 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इसके साथ ही फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जा सकता है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से संबंधित नई अपडेट देखने के लिए समय-समय आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।

