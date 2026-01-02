ECGC PO Admit Card 2026: प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

ECGC PO Admit Card 2026: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड ईसीजीसी की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ecgc.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।

प्रोबेशनरी ऑफिसर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन होगी परीक्षा ईसीजीसी की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, अंग्रेजी, कंप्यूटर, सामान्य जागरूकता और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 30 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।