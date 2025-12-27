JKSSB Constable Recruitment 2026: कॉन्स्टेबल के 1815 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी
जम्मू और कश्मीर चयन बोर्ड (JKSSB) की ओर से कॉन्स्टेबल के 1815 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर में कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जम्मू और कश्मीर चयन बोर्ड (JKSSB) की ओर से कॉन्स्टेबल के कुल 1815 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है।
आयु-सीमा
उम्मीदावरों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28, 30 और 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 700 रुपये निर्धारित है, जबकि एससी एवं एसटी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये निर्धारित है।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीएसटी और पीईटी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी।
ऐसे करें खुद अप्लाई
जम्मू और कश्मीर चयन बोर्ड की ओर से कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन ऑनलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद 'JKSSB Constable Recruitment 2026' लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी अवश्य पूरा कर लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
यह भी पढ़ें: UP Anganwadi Bharti 2025: उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में हेल्पर और वर्कर के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।