JKSSB Constable Recruitment 2026: कॉन्स्टेबल के 1815 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर में कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जम्मू और कश्मीर चयन बोर्ड (JKSSB) की ओर से कॉन्स्टेबल के कुल 1815 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है।

आयु-सीमा उम्मीदावरों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28, 30 और 40 वर्ष निर्धारित की गई है। एप्लीकेशन फीस आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 700 रुपये निर्धारित है, जबकि एससी एवं एसटी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये निर्धारित है।

कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीएसटी और पीईटी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी।