Indian Overseas Bank SO Vacancy 2025: रजिस्ट्रेशन करने के लिए केवल दो दिन का समय, जल्द कर लें अप्लाई
इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। उम्मीदवार इन पदों पर केवल 03 अक्टूबर तक ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 127 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 127 पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास केवल दो दिन का समय है। जिन उम्मीदवारों ने किसी कारणवश अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर केवल 03 अक्टूबर, 2025 तक ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की पदानुसार न्यूनतम आयु 24, 25 और 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि पदानुसार अधिकतम आयु 25, 28, 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पद से संबंधित विषय में बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी, एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
इतना मिलेगा वेतन
उम्मीदवारों को पदानुसार वेतनमान प्रदान किया जाएगा। एमएमजीएस-II के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 64,820 रुपये से लेकर 93,960 रुपये प्रतिमाह और एमएमजीएस-III के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 85,920 रुपये से लेकर 1,05,280 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और प्रोफेशनल विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
एप्लीकेशन फीस
एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 175 रुपये और सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये निर्धारित की गई है।
