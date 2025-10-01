Railway Recruitment: ग्रेजुएट युवाओं के पास रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर सरकारी जॉब पाने का मौका, इस डेट तक भर सकते हैं फॉर्म
रेलवे सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर आवेदन की लास्ट डेट 14 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी भी स्ट्रीम से स्नातक उत्तीर्ण कर चुके हैं और रेलवे में सरकारी जॉब पाना चाहते हैं वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। इस भर्ती के जरिये कुल 368 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के पास सुनहरा मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से रेलवे सेक्शन कंट्रोलर के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 14 अक्टूबर एवं एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025 निर्धारित है।
ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही आरआरबी के पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
ग्रेजुएट युवा हैं इस भर्ती के लिए भाग लेने के लिए पात्र
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी भी स्ट्रीम से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।
नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के साथ अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। बिना फीस के आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। कैटेगरी के अनुसार अनरिजर्व, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये वहीं एससी, एसटी, पीएच एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये तय की गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। ध्यान रखें कि स्टेज 1 एग्जाम होने के बाद अनरिजर्व, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को 400 रुपये एवं एससी, एसटी, पीएच एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को पूरा शुल्क रिफंड कर दिया जायेगा।
इस तरीके से करें अप्लाई
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है-
- इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक नीचे दिया जा रहा है।
- फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पोर्टल rrbapply.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
- इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करना है।
- अंत में कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।