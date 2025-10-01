Railway Recruitment: ग्रेजुएट युवाओं के पास रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर सरकारी जॉब पाने का मौका, इस डेट तक भर सकते हैं फॉर्म

रेलवे सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर आवेदन की लास्ट डेट 14 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी भी स्ट्रीम से स्नातक उत्तीर्ण कर चुके हैं और रेलवे में सरकारी जॉब पाना चाहते हैं वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। इस भर्ती के जरिये कुल 368 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के पास सुनहरा मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से रेलवे सेक्शन कंट्रोलर के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 14 अक्टूबर एवं एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025 निर्धारित है।

ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही आरआरबी के पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएट युवा हैं इस भर्ती के लिए भाग लेने के लिए पात्र इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी भी स्ट्रीम से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।