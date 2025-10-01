Indian Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी में ग्रुप-C के तहत विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, इस डेट तक ऑफलाइन भर सकेंगे फॉर्म

इंडियन आर्मी में ग्रुप से के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के अंदर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र निर्धारत पते पर जमा कर सकेंगे। इस भर्ती के माध्यम से 194 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स महानिदेशालय की ओर से ग्रुप सी के अंतर्गत LDC, फायरमैन, स्टोरकीपर, मशीनिष्ट, कुक, वेल्डर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट से निर्धारित पते पर भेज सकते हैं।

फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक इस भर्ती में आवेदन के लिए पद के अनुसार अलग-अलग पात्रता तय की गई है। पदानुसार अभ्यर्थी का 10th/ मैट्रिकुलेशन/ ITI/ 12th के साथ आईटीआई/ संबंधित क्षेत्र में बीएससी आदि किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी गई है।

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से ग्रुप सी पदों के तहत कुल 194 रिक्त पदों को भरा जायेगा। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है- लोवर डिवीजन क्लर्क (LDC): 2 पद

फायरमैन: 1 पद

वेहिकल मैकेनिक (Armed Fighting Vehicle), Highly Skilled-II: 04 पद

फिटर (स्किल्ड): 3 पद

वेल्डर (स्किल्ड): 3 पद

ट्रेड्समैन मेट: 8 पद

वॉशरमैन: 2 पद

कुक: 1 पद

लोवर डिवीजन क्लर्क (LDC): 3 पद

इलेक्ट्रीशियन (Power) (Highly Skilled-II): 2 पद

टेलिकॉम मैकेनिक (Highly Skilled-II): 07 पद

Upholster (Skilled): 01 पद

फायरमैन: 3 पद

लोवर डिवीजन क्लर्क (LDC): 2 पद

स्टोरकीपर: 3 पद

इलेक्ट्रीशियन (Highly Skilled-II): 02 पद

Upholster (Skilled): 02 पद

मशीनिष्ट (स्किल्ड): 4 पद

वेल्डर (स्किल्ड): 1 पद

Tin and Copper Smith (Skilled): 01 पद

ट्रेड्समैन मेट: 17 पद

लोवर डिवीजन क्लर्क (LDC): 7 पद

स्टोरकीपर: 4 पद

इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक: 1 पद