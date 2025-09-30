MP Police Recruitment 2025: एमपी पुलिस के बंपर पदों पर आवेदन करने का एक ओर मौका, 06 अक्टूबर तक बढ़ी लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 06 अक्टूबर, 2025 कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर अभी तक आवेदन नहीं किया हैं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने का 08 अक्टूबर, 2025 तक मौका दिया जाएगा।