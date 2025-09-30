MP Police Recruitment 2025: एमपी पुलिस के बंपर पदों पर आवेदन करने का एक ओर मौका, 06 अक्टूबर तक बढ़ी लास्ट डेट
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन नहीं किया था वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 06 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 06 अक्टूबर, 2025 कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर अभी तक आवेदन नहीं किया हैं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने का 08 अक्टूबर, 2025 तक मौका दिया जाएगा।
पात्रता मानदंड
- एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं व बारहवीं उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, एससी एवं एसटी के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं निर्धारित की गई है।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा। सामान्य व अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 560 रुपये, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 310 रुपये निर्धारित की गई है।
MP Police Recruitment 2025: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
एमपीईएसबी की ओर से एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर "Online Form - Police Constable Recruitment Test - 2025" लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके अकाउंट को लॉगिन करें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
