BPSC HOD Recruitment 2025: आवेदन करने की आज लास्ट डेट, जल्द कर लें अप्लाई

बीपीएससी में एचओडी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे केवल आज यानी 30 सितंबर ही आवेदन कर सकते हैं। एचओडी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पीएचडी या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया हैं, वे केवल आज यानी 30 सितंबर तक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कुल 218 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में यदि आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कितना मिलेगा वेतन इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,31,400 रुपये वेतनमान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास यांत्रिक अभियंत्रण शाखा, कंप्यूटर साइंस, विद्युत अभियंत्रण, असैनिक अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण, फायर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाईल अभियंत्रण, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आदि विषय में पीएचडी या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।