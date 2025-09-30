Language
    BPSC HOD Recruitment 2025: आवेदन करने की आज लास्ट डेट, जल्द कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:57 PM (IST)

    बीपीएससी में एचओडी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे केवल आज यानी 30 सितंबर ही आवेदन कर सकते हैं। एचओडी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पीएचडी या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

    BPSC HOD Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया हैं, वे केवल आज यानी 30 सितंबर तक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कुल 218 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में यदि आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    कितना मिलेगा वेतन

    इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,31,400 रुपये वेतनमान के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

    शैक्षणिक योग्यता

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास यांत्रिक अभियंत्रण शाखा, कंप्यूटर साइंस, विद्युत अभियंत्रण, असैनिक अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण, फायर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाईल अभियंत्रण, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आदि विषय में पीएचडी या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन अकादमिक पृष्ठभूमि, शिक्षण कौशल का मूल्यांकन और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये ऑनलाइन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। 

    BPSC HOD Recruitment 2025: ऐसे करें खुद रजिस्ट्रेशन

    हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी को दर्ज करके अपने अकाउंट को लॉगिन करें।
    • लॉगिन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

