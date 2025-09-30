RRB JE Recruitment 2025: जेई के पदों पर भर्ती के लिए आरआरबी ने जारी किया शॉर्ट नोटिफिकेशन, आवेदन 31 अक्टूबर शुरू

आरआरबी की ओर से आरआरबी जेई के पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार जेई के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, वे जल्द ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही उम्मीदवार इन पदों के लिए 30 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in भी विजिट कर सकते हैं।

इतने पदों पर निकली भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट (डीएमसी), केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट के कुल 2570 पदों पर भर्ती निकली है। पद विविरण से संबंधित विस्तृत विज्ञापन जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

कितना मिलेगा वेतन इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट (डीएमसी), केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।