Delhi Police Bharti 2025: एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई

एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के 509 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। जो अभ्यर्थी 12th क्लास उत्तीर्ण हैं वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 20 अक्टूबर निर्धारित है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 निर्धारित है।
पात्रता एवं मापदंड
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2/ (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।
अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। ध्यान रखें की आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के अनुसार की जाएगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
- दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर Apply लिंक पर क्लिक करके भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- यहां पहले New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।
- इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
- SSC Delhi Police Head Constable (Ministerial) Bharti 2025 Application Form
- नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है। एससी, एसटी एवं महिला अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पूर्ण रूप से निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के कुल 509 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से पुरुष उम्मीदवारों के लिए 341 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 168 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
