SSC CPO 2025: दिल्ली पुलिस व CAPFs SI भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, यहां करें अप्लाई, 3073 पदों पर होंगी नियुक्तियां

एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस एसआई एवं सीपीओ एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती की तैयारियों में लगे हैं वे 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन एवं 17 अक्टूबर तक फीस जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन नवंबर/ दिसंबर माह में करवाया जायेगा।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर एवं CAPF (CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB) पदों के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद फीस 17 अक्टूबर 2025 तक जमा की जा सकती है।

महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की डेट 26 सितंबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025 रजिस्ट्रेशन फीस भरने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 आवेदन में करेक्शन करने की डेट 24 से 26 अक्टूबर 2025 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तिथि नवंबर/ दिसंबर 2025 पात्रता एवं मापदंड एसएससी सीएपीएफ एसआई भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी स्ट्रीम में स्नातक उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2025 के अनुसार न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष तय की गयी है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन का तरीका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर Apply लिंक पर क्लिक करके भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

यहां पहले New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।

इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।