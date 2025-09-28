Language
    SSC CPO 2025: दिल्ली पुलिस व CAPFs SI भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, यहां करें अप्लाई, 3073 पदों पर होंगी नियुक्तियां

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:38 PM (IST)

    एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस एसआई एवं सीपीओ एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती की तैयारियों में लगे हैं वे 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन एवं 17 अक्टूबर तक फीस जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन नवंबर/ दिसंबर माह में करवाया जायेगा।

    SSC CPO 2025: सीपीएओ एवं दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती की पूरी डिटेल।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर एवं CAPF (CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB) पदों के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद फीस 17 अक्टूबर 2025 तक जमा की जा सकती है।

    महत्वपूर्ण तिथियां

    ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की डेट 26 सितंबर 2025
    एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025
    रजिस्ट्रेशन फीस भरने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025
    आवेदन में करेक्शन करने की डेट 24 से 26 अक्टूबर 2025
    कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तिथि नवंबर/ दिसंबर 2025

    पात्रता एवं मापदंड

    एसएससी सीएपीएफ एसआई भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी स्ट्रीम में स्नातक उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2025 के अनुसार न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष तय की गयी है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

    आवेदन का तरीका

    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Apply लिंक पर क्लिक करके भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • यहां पहले New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को फीस के साथ 100 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी वर्ग से आने वाले उम्मीदवार पूर्ण रूप से निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।

    भर्ती विवरण

    एसएससी की ओर से यह भर्ती कुल 3073 पदों पर निकाली गयी है। इसमें से दिल्ली पुलिस एसआई (पुरुष) के 142, एसआई (महिला) के 70, Sub-Inspector (GD) in CAPFs के पुरुष अभ्यर्थियों को के लिए 2651 एवं महिला कैंडिडेट्स के लिए 210 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

