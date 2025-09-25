Language
    SSC Delhi Police Bharti 2025: एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल एवं ड्राइवर पदों आवेदन स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:24 AM (IST)

    एसएससी की ओर से हेड कॉन्स्टेबल एवं कॉन्स्टेबल ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से स्टार्ट कर दी गई है जो 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। फीस 16 अक्टूबर तक एवं फॉर्म में करेक्शन 23 से 25 अक्टूबर तक किया जा सकेगा।

    SSC Delhi Police Bharti 2025 की पूरी डिटेल यहां से करें चेक।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के बाद एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी एसएससी की इस भर्ती की तैयारी में लगे थे वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 15 अक्टूबर एक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद फीस 16 अक्टूबर तक जमा की जा सकती है।

    ध्यान रखें कि आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

    महत्वपूर्ण तिथियां

    आवेदन स्टार्ट होने की तिथि 24 सितंबर 2025
    ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2025
    फीस जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025
    फॉर्म में करेक्शन करने की डेट 23 से 25 अक्टूबर 2025
    कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की संभावित डेट दिसंबर 2025/ जनवरी 2026

    योग्यता एवं मापदंड

    दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास के पास भारी वाहन का हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाइट 170 सेमी होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    इसके अलावा हेड कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार ने मैथमेटिक्स एवं साइंस विषयों के साथ इंटरमीडिएट पास किया हो या मैकेनिक/ ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से NTC Certificate प्राप्त किया हो। अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 एवं अधिकतम उम्र 27 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। दोनों ही पदों के लिए उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल (Assistant Wireless Operator AWO/ Tele Printer Operator/ TPO) के 552 पदों पर और कॉन्स्टेबल ड्राइवर के 737 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    कैसे करें अप्लाई

    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Apply लिंक पर क्लिक करके भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • यहां पहले New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये तय की गई है। एससी/ एसटी एवं महिला अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

