SSC Delhi Police Bharti 2025: एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल एवं ड्राइवर पदों आवेदन स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई

एसएससी की ओर से हेड कॉन्स्टेबल एवं कॉन्स्टेबल ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से स्टार्ट कर दी गई है जो 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। फीस 16 अक्टूबर तक एवं फॉर्म में करेक्शन 23 से 25 अक्टूबर तक किया जा सकेगा।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के बाद एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी एसएससी की इस भर्ती की तैयारी में लगे थे वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 15 अक्टूबर एक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद फीस 16 अक्टूबर तक जमा की जा सकती है।

ध्यान रखें कि आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन स्टार्ट होने की तिथि 24 सितंबर 2025 ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2025 फीस जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 फॉर्म में करेक्शन करने की डेट 23 से 25 अक्टूबर 2025 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की संभावित डेट दिसंबर 2025/ जनवरी 2026 योग्यता एवं मापदंड दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास के पास भारी वाहन का हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाइट 170 सेमी होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

इसके अलावा हेड कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार ने मैथमेटिक्स एवं साइंस विषयों के साथ इंटरमीडिएट पास किया हो या मैकेनिक/ ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से NTC Certificate प्राप्त किया हो। अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 एवं अधिकतम उम्र 27 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। दोनों ही पदों के लिए उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।