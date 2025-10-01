Indian Army Group C Bharti 2025: ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन 4 अक्टूबर से शुरू, दसवीं पास कर सकते हैं अप्लाई
इंडियन आर्मी की ओर से ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब उम्मीदवार 04 अक्टूबर से इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। ग्रुप-सी के 150 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन आर्मी में ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इन पदों पर आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इंडियन आर्मी की ओर से ग्रुप-सी के कुल 194 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 04 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। जो उम्मीदवार ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।
पात्रता मानदंड
- ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं, बारहवीं या आईटीआई उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
- साथ ही उम्मीदवारों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, सीना 81.5 सेंटीमीटर और वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एंव एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आदि विषय से 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।
