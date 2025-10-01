Indian Army Group C Bharti 2025: ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन 4 अक्टूबर से शुरू, दसवीं पास कर सकते हैं अप्लाई

इंडियन आर्मी की ओर से ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब उम्मीदवार 04 अक्टूबर से इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। ग्रुप-सी के 150 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन आर्मी में ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इन पदों पर आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इंडियन आर्मी की ओर से ग्रुप-सी के कुल 194 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 04 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। जो उम्मीदवार ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें