IIT Madras Recruitment 2025: ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर आवेदन 27 सितंबर से स्टार्ट, इतने पदों पर होगी भर्ती
आईआईटी मद्रास की ओर से ग्रुप-ए बी और सी के पदों पर आवेदन 27 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार इन पदों पर 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों के पास स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), मद्रास की ओर से 37 पदों पर आवेदन करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार आदि पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। जो उम्मीदवार आईआईटी मद्रास में इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 27 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर, 2025 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास सीविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए।
- या फिर उम्मीदवारों के पास सीविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में बीई, बीटेक या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ वर्षों का कार्यानुभव भी होना चाहिए।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु पदानुसार निर्धारित है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की पदानुसार आयु 27, 32, 45, 50 और 56 वर्ष निर्धारित की गई है।
एप्लीकेशन फीस
ग्रुप-ए के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 1200 रुपये और ग्रुप-बी व सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 600 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके अलावा, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की जाएगी।
