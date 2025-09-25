IIT Madras Recruitment 2025: ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर आवेदन 27 सितंबर से स्टार्ट, इतने पदों पर होगी भर्ती

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), मद्रास की ओर से 37 पदों पर आवेदन करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार आदि पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। जो उम्मीदवार आईआईटी मद्रास में इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 27 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर, 2025 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।