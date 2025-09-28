IBPS RRB 2025: आईबीपीएस क्लर्क, पीओ के 13271 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई
आईबीपीएस ऑफिसर (Scale-I II III) और ऑफिस असिस्टेंट (Multipurpose) के 13271 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 28 सितंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आईबीपीएस पीओ, क्लर्क भर्ती 2025 में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 28 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी बैंक में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) कीऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी फॉर्म का डायरेक्ट लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके सीधे आवेदन किया जा सकता है। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।
कैसे करें अप्लाई
इस भर्ती में शामिल होने के लिए स्वयं ही आवेदन किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ उम्मीदवार निर्धारित शुल्क अवश्य जमा करें तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जायेगा। आवेदन की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-
- आईबीपीएस क्लर्क पीओ आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल साइट ibps.in पर विजिट करें।
- होम पेज पर Officers (Scale-I, II & III) under RRBs (CRP-RRBs-XIV) के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद नए पेज पर पहले Click here for New Registration पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।
- इसके बाद हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।
- अब निर्धारित आवेदन शुल्क (कैटेगरी वाइज) का भुगतान करें।
- अंत में पूर्व रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
कितना लगेगा शुल्क
इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन के साथ अनरिजर्व, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों के लिए शुल्क 850 रुपये फीस जमा करनी होगी। एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग के लिए फीस 175 रुपये निर्धारित की गई है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
कौन ले सकता है भर्ती में भाग
इस भर्ती में आवेदन के लिए ज्यादातर पदों के लिए अभ्यर्थी का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कुछ पदों के लिए उम्मीदवार ने इलेक्ट्रॉनिक्स/ संचार/ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक/ CA/ MBA/ बैचलर डिग्री इन लॉ (LLB)/ कृषि/ बागवानी/ डेयरी/ पशु / पशु चिकित्सा विज्ञान/ इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की हो। पात्रता की विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
आयु सीमा
ऑफिस असिस्टेंट पदों पर आवेदन के लिए न्यूतनम आयु 18 एवं अधिकतम 28 वर्ष, ऑफिसर स्केल I पदों पर आवेदन के लिए आयु 18 से 30 वर्ष, सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल III पदों के लिए 21 से 40 साल एवं अन्य सभी पदों के लिए आयु 21 से 32 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी।
