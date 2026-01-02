Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    BTSC Recruitment 2026: वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:41 PM (IST)

    बीटीएससी की ओर से वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया है। वे ऑफिशियल वे ...और पढ़ें

    Hero Image

    BTSC Recruitment 2026: यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से वर्क इंस्पेक्टर के 493 पदों पर भर्ती उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने चाहते हैं। उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। बता दें, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी निर्धारित की गई है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पात्रता मानंदड

    • वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

    आवेदन शुल्क

    आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, गणित और सामान्य ज्ञान आदि विषयों से 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कंप्यूटर मोड में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।

    लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36 प्रतिशत अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34 प्रतिशत अंक और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 32 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

    बीटीएससी की ओर से आवेदन ऑनलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही उम्मीदवार आवेदन करने से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। 


    यह भी पढ़ें: SBI SO Recruitment 2026: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई