BSSC Inter Level Vacancy 2025: बिहार इंटर लेवल भर्ती के लिए 10976 पदों में बढ़ोतरी, रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से स्टार्ट
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से BSSC Inter Level परीक्षा के लिए पदों की संख्या में वृद्धि की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 15 अक्टूबर से इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही जो उम्मीदवार पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा के लिए पदों की संख्या में वृद्धि की गई है। बीएसएससी की ओर से आज यानी 27 सितंबर को बिहार सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा के लिए संशोधित आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संशोधित नोटिफिकेशन के मुताबिक अब पदों की संख्या 12199 से बढ़ाकर 23175 कर दी गई है। संशोधित नोटिफिकेशन के बाद आयोग की ओर से कुल 10976 पदों में बढ़ोतरी की गई है।
इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बिहार सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा के लिए 15 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है।
पात्रता मानदंड
- सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा बारहवीं व इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण की हो।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी व सामान्य वर्ग की महिलाओं की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।
- दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच विषय से कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
