BSSC 4th Graduate Level Recruitment: आवेदन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब 14 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के कुल 1481 पदों पर भर्ती के लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया था, अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास दूसरा मौका है। बता दें, इससे पहले Bihar BSSC 4th Graduate Level परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 अक्टूबर, 2025 कर दिया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं।

पद संबंधित विवरण

जारी अधिसूचना के मुताबिक बीएसएससी की ओर से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक, कनीय सांख्यिकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-C, अंकेक्षक(अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग) और अंकेक्षक (सहयोग समितियां, सहकारिता विभाग) के पदों पर भर्ती की जाएगी।

पात्रता मानदंड

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी, बीसीए, बीएससी या गणित विषय से स्नातक या इसके समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम 37 वर्ष, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा व लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच विषय से 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट होगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।