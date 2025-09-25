CG Amin Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ अमीन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, 12वीं पास युवा कर सकते हैं अप्लाई

छत्तीसगढ़ में अमीन के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से अमीन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025 निर्धारित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन स्टार्ट होने की डेट 23 सितंबर 2025 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 फॉर्म में करेक्शन करने की तिथि 18 से 20 अक्टूबर 2025 तक एडमिट कार्ड जारी होने की डेट 1 दिसंबर 2025 परीक्षा की संभावित तिथि 7 दिसंबर 2025 योग्यता एवं मापदंड

इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th (इंटरमीडिएट) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती में आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करें।

नए पेज पर Online Application Form पर क्लिक करें।

अब क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज कर आवेदन को पूर्ण कर लें।