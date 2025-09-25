CG Amin Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ अमीन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, 12वीं पास युवा कर सकते हैं अप्लाई

CG Amin Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ अमीन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, 12वीं पास युवा कर सकते हैं अप्लाई
छत्तीसगढ़ में अमीन के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से अमीन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025 निर्धारित है।
महत्वपूर्ण तिथियां
|आवेदन स्टार्ट होने की डेट
|23 सितंबर 2025
|फॉर्म भरने की अंतिम तिथि
|17 अक्टूबर 2025
|फॉर्म में करेक्शन करने की तिथि
|18 से 20 अक्टूबर 2025 तक
|एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
|1 दिसंबर 2025
|परीक्षा की संभावित तिथि
|7 दिसंबर 2025
योग्यता एवं मापदंड
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th (इंटरमीडिएट) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
- इस भर्ती में आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
- नए पेज पर Online Application Form पर क्लिक करें।
- अब क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज कर आवेदन को पूर्ण कर लें।
आवेदन फीस
इस भर्ती में फॉर्म भरने के साथ सामान्य वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 350 रुपये, ओबीसी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को 250 रुपये और एससी, एसटी, दिव्यांग वर्ग को 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो इस परीक्षा में शामिल होंगे उनका शुल्क एग्जाम के बाद वापस कर दिया जायेगा। फीस उसी अकाउंट में वापस जाएगी जिससे फीस जमा की गई होगी।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से अमीन के कुल 50 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को लेवल 5 को ध्यान में रखते हुए 22400-71200 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जायेगा। चयन के बाद प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी।
