BOI Recruitment 2025: बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन स्टार्ट, ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बैंक ऑफ इंडिया (BOI) की ओर से देशभर के विभिन्न राज्यों में अप्रेंटिसशिप के 400 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 दिसंबर स्टार्ट हो गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे ऑनलाइन माध्यम से BOI की ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 10 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र बैंक ऑफ इंडिया भर्ती (BOI Apprentice Recruitment 2025) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवार ने डिग्री वर्ष 2021 से 2025 तक पूर्ण की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 1 दिसंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती में आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल bfsissc.com/boi.php पर विजिट करें।

अब Apply through NATS Portal पर क्लिक करें।

इसके बाद अभ्यर्थी पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरें और फॉर्म को पूरा कर लें।

अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।