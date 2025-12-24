SSC GD Constable 2026: कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती के लिए तुरंत कर लें अप्लाई, एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2026 में शामिल होने की सोच रहे ऐसे युवा जो अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यर्थियों की जानकारी दी गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। अंतिम दिनों में होने वाली किसी भी समस्या के लिए एसएससी जिम्मेदार नहीं होगा न ही आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केवल 10th पास कर सकते हैं अप्लाई एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं/ मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी।

कहां और कैसे करें अप्लाई एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर फॉर्म भरा जा सकता है। अभ्यर्थी स्वयं ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है।

एसएससी जीडी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर Apply लिंक पर क्लिक करके भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

यहां पहले New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।

इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। SSC GD Constable 2026 Online Form- डायरेक्ट लिंक आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के ही उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 100 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होंगे। इसके अलावा एससी, एसटी एवं महिला वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी निशुल्क एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।