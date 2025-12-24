SSC GD Constable 2026: कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती के लिए तुरंत कर लें अप्लाई, एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी डिटेल
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती (SSC Constable GD Recruitment 2026) के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में एसएससी ने नोटिफिकेशन ज ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2026 में शामिल होने की सोच रहे ऐसे युवा जो अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यर्थियों की जानकारी दी गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। अंतिम दिनों में होने वाली किसी भी समस्या के लिए एसएससी जिम्मेदार नहीं होगा न ही आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड की जाएगी।
केवल 10th पास कर सकते हैं अप्लाई
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं/ मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी।
कहां और कैसे करें अप्लाई
एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर फॉर्म भरा जा सकता है। अभ्यर्थी स्वयं ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- एसएससी जीडी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर Apply लिंक पर क्लिक करके भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- यहां पहले New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।
- इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के ही उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 100 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होंगे। इसके अलावा एससी, एसटी एवं महिला वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी निशुल्क एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कुल 25487 पदों पर भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक BSF के 616 पदों, CISF के 14595 पदों, CRPF के 5490 पदों, SSB के 1764 पदों, ITBP के 1293 पदों, AR के 1706 पदों और SSF के 23 पदों पर भर्ती की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।