RRB Group D Vacancy: रेलवे ग्रुप D के 22 हजार पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद, 10th पास कर सकेंगे अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। 10वीं पास के लिए रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना सच होने वाला है। रेलवे विभाग की ओर से ग्रुप डी के अंतर्गत अलग-अलग विभागों में 22 हजार रिक्त पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन दिसंबर के अंत में या नए साल की शुरुआत में जारी की जा सकती है। अधिसूचना के साथ ही आवेदन तिथियों को भी घोषित कर दिया जायेगा जिसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।

10वीं पास रहेंगे भर्ती के लिए पात्र आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 36 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को चयन के लिए सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) एग्जाम में भाग लेना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे भर्ती के अगले चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए सफल माने जायेंगे। पीईटी के बाद अभ्यर्थियों को डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन में भाग लेना होगा। सभी चरणों के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।