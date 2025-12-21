UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस SI ASI पदों पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, पात्रता एप्लीकेशन प्रॉसेस सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क/ अकाउंट्स) एवं पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 19 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र हैं वे भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से uppbpb.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होगा, अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पात्रता एवं मापदंड एसआई एवं एएसआई क्लर्क पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट और DOEACC या NIELIT से 'O' लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

उम्र भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को ध्यान में रखकर होगी। ध्यान रखें कि आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में छूट मिलेगी।