UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस SI ASI पदों पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, पात्रता एप्लीकेशन प्रॉसेस सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक
यूपी पुलिस एसआई एवं एएसआई के 537 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं जो 19 जनवरी 2026 तक जारी रहेंगे। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी भर्ती म ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क/ अकाउंट्स) एवं पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 19 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र हैं वे भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से uppbpb.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होगा, अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
पात्रता एवं मापदंड
एसआई एवं एएसआई क्लर्क पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट और DOEACC या NIELIT से 'O' लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।
उम्र
भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को ध्यान में रखकर होगी। ध्यान रखें कि आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में छूट मिलेगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
- यूपी पुलिस भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर एसआई-एएसआई भर्ती के अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके OTR कर लें।
- अब आप लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
कितनी लगेगी फीस
अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी वर्ग को फीस के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फीस 400 रुपये निर्धारित है। शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से किया जा सकता है।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कुल 537 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के लिए 112 पद, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के लिए 311 एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के लिए 114 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए उम्मीदवार एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।