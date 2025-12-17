DSSSB MTS Recruitment 2025: दिल्ली में मल्टी टास्किंग स्टाफ के 714 पदों पर आवेदन स्टार्ट, 10th पास कर सकते हैं अप्लाई
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से एमटीएस के कुल 714 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। कैटेगरी के अनुसार कुल पदों में से अनरिजर्व के लिए 302 पद, ओबीसी के लिए 212, एससी के लिए 70 पद, एसटी के लिए 53 पद और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 77 पद आरक्षित हैं।
10th पास युवा आवेदन के लिए पात्र
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से मैट्रिकुलेशन/ 10th पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए फॉर्म भरने की स्टेप्स एवं डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- डीएसएसएसबी एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पोर्टल dsssbonline.nic.in पर विजिट करें।
- इसके बाद "क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन" पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- अब अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- हस्ताक्षर, फोटोग्राफ आदि अपलोड करें।
- अंत में निर्धारित फीस (यदि लागू हो) जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
- एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन पत्र भरने के साथ ही अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एवं एक्स सर्विसमैन भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती के लिए चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 18,000 से 56,900 (Pay Level-1) रुपए प्रतिमाह तक वेतन प्रदान किया जायेगा। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।
