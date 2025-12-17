DSSSB MTS Recruitment 2025: दिल्ली में मल्टी टास्किंग स्टाफ के 714 पदों पर आवेदन स्टार्ट, 10th पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से एमटीएस के कुल 714 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। कैटेगरी के अनुसार कुल पदों में से अनरिजर्व के लिए 302 पद, ओबीसी के लिए 212, एससी के लिए 70 पद, एसटी के लिए 53 पद और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 77 पद आरक्षित हैं।

10th पास युवा आवेदन के लिए पात्र इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से मैट्रिकुलेशन/ 10th पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।