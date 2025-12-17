Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Lekhpal Bharti 2025: यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती का एलान, आवेदन 29 दिसंबर से, पात्रता उम्र सहित अन्य डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:39 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2025) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। यूपी पीईटी परीक्षा में भा ...और पढ़ें

    Hero Image

    UP Lekhpal Vacancy Notification 2025

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से लेखपाल के 7994 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती (UP Lekhpal Vacancy 2025) का एलान किया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर से स्टार्ट की जाएगी।
    आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महत्वपूर्ण तिथियां

    नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 16 दिसंबर 2025
    ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की डेट  29 दिसंबर 2025
    एप्लीकेशन फॉर्म भरने एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026
    शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की लास्ट डेट 4 फरवरी 2026

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से लेखपाल के कुल 7,994 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए 4,165 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,446 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,441 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 792 आरक्षित हैं। कुल पदों में से महिला उम्मीदवारों के लिए 1,592 पद अलग से आरक्षित रहेंगे।

    UP Lekhpal Vacancy Notification 2025 Link

    UP Lekhpal Bharti 2025 notification

    पात्रता एवं मापदंड

    • इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UP PET) परीक्षा का वैलिड स्कोरकार्ड होना चाहिए।
    • उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष योग्यता हासिल की हो।
    • अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
    • आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस

    इस भर्ती में इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी यूपीएसएसएससी पीईटी के लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ अभ्यर्थियों को 25 रुपये शुल्क जमा करना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

    यह भी पढ़ें- UP Home Guard Bharti 2025: यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज, 10वीं पास तुरंत कर लें अप्लाई