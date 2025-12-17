UP Lekhpal Bharti 2025: यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती का एलान, आवेदन 29 दिसंबर से, पात्रता उम्र सहित अन्य डिटेल करें चेक
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से लेखपाल के 7994 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती (UP Lekhpal Vacancy 2025) का एलान किया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर से स्टार्ट की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
महत्वपूर्ण तिथियां
|नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
|16 दिसंबर 2025
|ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की डेट
|29 दिसंबर 2025
|एप्लीकेशन फॉर्म भरने एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि
|28 जनवरी 2026
|शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की लास्ट डेट
|4 फरवरी 2026
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से लेखपाल के कुल 7,994 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए 4,165 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,446 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,441 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 792 आरक्षित हैं। कुल पदों में से महिला उम्मीदवारों के लिए 1,592 पद अलग से आरक्षित रहेंगे।
पात्रता एवं मापदंड
- इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UP PET) परीक्षा का वैलिड स्कोरकार्ड होना चाहिए।
- उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष योग्यता हासिल की हो।
- अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस
इस भर्ती में इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी यूपीएसएसएससी पीईटी के लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ अभ्यर्थियों को 25 रुपये शुल्क जमा करना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
