UP Lekhpal Bharti 2025: यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती का एलान, आवेदन 29 दिसंबर से, पात्रता उम्र सहित अन्य डिटेल करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से लेखपाल के 7994 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती (UP Lekhpal Vacancy 2025) का एलान किया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर से स्टार्ट की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 16 दिसंबर 2025 ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की डेट 29 दिसंबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से लेखपाल के कुल 7,994 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए 4,165 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,446 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,441 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 792 आरक्षित हैं। कुल पदों में से महिला उम्मीदवारों के लिए 1,592 पद अलग से आरक्षित रहेंगे। UP Lekhpal Vacancy Notification 2025 Link