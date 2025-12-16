UP Home Guard Bharti 2025: कल है यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट, 10वीं पास तुरंत कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। 10वीं पास युवा जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके पास सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में होम गार्ड 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती चल रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में अब तक किसी कारणवश फॉर्म न भर पाने वाले उम्मीदवार बिना देरी करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in या पोर्टल upprpb.in पर जाकर आवेदन पत्र भर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी।

