Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Home Guard Bharti 2025: कल है यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट, 10वीं पास तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:25 AM (IST)

    यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वे इस भर्ती में शामिल हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    UP Home Guard Recruitment के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। 10वीं पास युवा जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके पास सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में होम गार्ड 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती चल रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में अब तक किसी कारणवश फॉर्म न भर पाने वाले उम्मीदवार बिना देरी करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in या पोर्टल upprpb.in पर जाकर आवेदन पत्र भर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केवल 10th पास भर्ती के लिए पात्र

    यूपी होम गार्ड पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का उसी जिले का निवासी होना चाहिए जहां से वे आवेदन कर रहे हैं। अभ्यर्थी का 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। न्यूनतम 18 व अधिकतम 30 वर्ष से ज्यादा न हो। एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग को ऊपरी उम्र में छूट दी गई है। आयु की गणना पंजीकरण स्टार्ट होने के दिन से की जाएगी। एनसीसी व भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमाणपत्र का एक से तीन अंक तक का लाभ भी मिलेगा। आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र धारक को तीन अंक व ड्राइविंग लाइसेंस (चार पहिया) धारक को एक अंक अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।

    स्वयं भर सकते हैं फॉर्म

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टेप्स एवं डायरेक्ट लिंक यहां दिया जा रहा है।

    • यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल upprpb.in पर विजिट करें।
    • इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण (OTR) कर लें।
    • अब आप लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
    UP Home Guard Bharti 2025 notice

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन के साथ सामान्य, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आने वाले अभ्यथियों को 400 रुपये फीस जमा करनी होगा। एससी, एसटी वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्कका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- Bombay High Court Vacancy 2025: बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क, स्टेनोग्राफर सहित अन्य पदों पर आवेदन स्टार्ट, डायरेक्ट यहां से करें अप्लाई