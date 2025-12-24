BOI Apprentice Recruitment 2025: अंप्रेटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट, इतना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अंप्रेटिसशिप के कुल 400 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। यह उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो बीओआई से बतौर अंप्रेटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 25 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवार अंप्रेटिसशिप के लिए 10 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 दिसंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता अंप्रेटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं जररी होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य व वित्तीय जागरूकता, अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एवं रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर ज्ञान विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 90 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट का आयोजन किया जाएगा।