Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RRB NTPC CBT-2 Answer Key 2025: इंटर लेवल सीबीटी-2 परीक्षा के लिए आसंर-की जारी, इस दिन तक कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    आरआरबी की ओर से इंटर लेवल सीबीटी-2 परीक्षा के लिए प्रोविजनल आसंर-की आज यानी 24 दिसंबर को जारी कर दी गई है। उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान करके 30 दिस ...और पढ़ें

    Hero Image

    RRB NTPC Answer Key 2025: इन स्टेप्स से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से इंटर लेवल सीबीटी-2 परीक्षा के लिए प्रोविजनल आसंर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और अपने उत्तरों का मिलान करने के लिए प्रोविजनल आसंर-की का इंतजार कर रहे थे। अब वे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसंर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आसंर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    rrb ntpc result

     

    इन स्टेप्स से करें आसंर-की डाउनलोड

    आरआरबी की ओर से इंटर लेवल सीबीटी-2 परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से आसंर-की डाउनलोड कर सकेंगे।

    • प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाएं।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'RRB NTPC 10+2 Inter Level CBT-2 Answer Key 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा को दर्ज कर लें।
    • लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • आंसर-की डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

    आरआरबी की ओर से इंटर लेवल सीबीटी-2 परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान करके आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 रुपये ऑब्जेक्शन फीस के रूप में जमा करना होगा।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    आरआरबी की ओर से सीबीटी-1 परीक्षा 07 अगस्त से 09 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित कराई गई थी। इसके अलावा, सीबीटी-2 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 20 दिसंबर, 2025 को किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 3445 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही ऑब्जेक्शन दर्ज करने के बाद आरआरबी की ओर से सीबीटी-2 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। 

    यह भी पढ़ें: BPSC AEDO Exam Date 2025: असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा