RRB NTPC CBT-2 Answer Key 2025: इंटर लेवल सीबीटी-2 परीक्षा के लिए आसंर-की जारी, इस दिन तक कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से इंटर लेवल सीबीटी-2 परीक्षा के लिए प्रोविजनल आसंर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और अपने उत्तरों का मिलान करने के लिए प्रोविजनल आसंर-की का इंतजार कर रहे थे। अब वे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसंर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आसंर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करना होगा।

इन स्टेप्स से करें आसंर-की डाउनलोड

आरआरबी की ओर से इंटर लेवल सीबीटी-2 परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से आसंर-की डाउनलोड कर सकेंगे।





प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाएं।

अब वेबसाइट के होमपेज पर 'RRB NTPC 10+2 Inter Level CBT-2 Answer Key 2025' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा को दर्ज कर लें।

लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

आंसर-की डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन तक आपत्ति दर्ज करने का मौका आरआरबी की ओर से इंटर लेवल सीबीटी-2 परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान करके आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 रुपये ऑब्जेक्शन फीस के रूप में जमा करना होगा।

इस दिन हुई थी परीक्षा आरआरबी की ओर से सीबीटी-1 परीक्षा 07 अगस्त से 09 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित कराई गई थी। इसके अलावा, सीबीटी-2 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 20 दिसंबर, 2025 को किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 3445 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही ऑब्जेक्शन दर्ज करने के बाद आरआरबी की ओर से सीबीटी-2 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।

