BPSC AEDO Exam Date 2025: असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (AEDO) भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे जल्द ही एईडीओ की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बता दें, इस परीक्षा के जरिये एईडीओ के कुल 935 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे यहां पूरा एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं।

कब होगी परीक्षा बीपीएससी की ओर से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर परीक्षा का आयोजन तीन फेज में किया जाएगा। पहली फेज की परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026, दूसरे फेज की परीक्षा 12 और 13 जनवरी, 2026 और तीसरे फेज की परीक्षा 15 और 16 जनवरी, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

कब जारी होगा एडमिट कार्ड बीपीएससी की ओर से एईडीओ परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित फिलहाल कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में एडमिट कार्ड परीक्षा तिथियों से पहले ही जारी किया जाएगा।