    BPSC AEDO Exam Date 2025: असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    बीपीएससी की ओर से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर परीक्षा की एग्जाम डेट जारी कर दी है। परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आयोजित कराई जाएगी। इस भ ...और पढ़ें

    BPSC AEDO Exam Date 2025: 10 जनवरी से शुरू होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (AEDO) भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे जल्द ही एईडीओ की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बता दें, इस परीक्षा के जरिये एईडीओ के कुल 935 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे यहां पूरा एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं।

    bpsc aedo new

     

    कब होगी परीक्षा

    बीपीएससी की ओर से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर परीक्षा का आयोजन तीन फेज में किया जाएगा। पहली फेज की परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026, दूसरे फेज की परीक्षा 12 और 13 जनवरी, 2026 और तीसरे फेज की परीक्षा 15 और 16 जनवरी, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

    कब जारी होगा एडमिट कार्ड

    बीपीएससी की ओर से एईडीओ परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित फिलहाल कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में एडमिट कार्ड परीक्षा तिथियों से पहले ही जारी किया जाएगा।

    परीक्षा पैटर्न

    परीक्षा कुल तीन फेज में आयोजित कराई जाएगी। उम्मीदवारों से प्रत्येक फेज की परीक्षा में 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक पेपर दो घंटे के लिए आयोजित कराया जाएगा। इसके अलावा, परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। बता दें, सामान्य भाषा के पेपर में उम्मीदवारों को न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

    परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर लें। साथ ही परीक्षा तिथि के अनुसार ही एईडीओ परीक्षा की तैयारी करें। 

     

