CWC Admit Card 2025: मैनेजमेंट ट्रेनी, अकाउंटेंट सहित कई परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) की ओर से मैनेजमेंट ट्रेनी, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करना होगा।
ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
सीडब्ल्यूसी की ओर से विभिन्न परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इतने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 179 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी (जनरल) के कुल 40 पद, मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी (टेक्निकल) के कुल 13 पद, अकाउंटेंट के कुल 09 पद, सुपरिटेंडेंट जनरल के कुल 22 पद, सुपरिटेंडेंट जनरल (एसआरडी) के कुल 02 पद, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 81 पद, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट (एसआरडी) के कुल 10 पद और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट (एसआरडी) यूटी लद्दाख के लिए कुल 02 पद आरक्षित किए गए हैं।
विभिन्न परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारी जैसे रोल नबंर, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि व समय आदि की जानकारी अच्छे से कर लें। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड में दिए गए दिशा निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ लें।
